طيار روسي يكشف عن حادث خطير حصل خلال رحلة لبوتين

2019/09/09 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف القائد السابق للطائرة الرئاسية الروسية، فلاديمير فيودوروشكين، عن حادث خطير حصل خلال تنفيذه رحلة كانت تقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال فيدوروشكين، في

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