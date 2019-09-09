إعصار عنيف يضرب العاصمة اليابانية

2019/09/09 | 01:55

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ضرب إعصار عنيف صباح الاثنين منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات

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