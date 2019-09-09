الإعمار تنسق مع الشركات اليونانية لتنفيذ المشاريع

2019/09/09 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تنسق وزارة الاعمار مع الجانب اليوناني من اجل ادخال الشركات اليونانية في تنفيذ مشاريع الاسكان والطرق والجسور والمباني، بينما يجري الاستعداد لتشكيل شركة جديدة متخصصة في مجال انشاء الابنية المدرسية والتعليمية والمستشفيات.

وقال وكيل الوزارة رئيس الجانب العراقي في اللجنة العراقية - اليونانية المشتركة المهندس دارا حسن رشيد يارا في تصريح خص به "الصباح": انه التقى مجموعة من الشركات اليونانية للتباحث بشأن امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالوزارة في قطاعات متنوعة تشمل الاسكان والطرق والجسور والمباني، موضحا انه تم استعراض خطط عمل الوزارة الرامية لانجاز المشاريع المتأخرة كافة ضمن حملة وطنية للنهوض بجميع المشاريع الستراتيجية.

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