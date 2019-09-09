منظمة اوربية: اختفاء عشرات الفلسطينيين قسرا في السعودية

2019/09/09 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت منظمة حقوقية في سويسرا أن العشرات من الفلسطينيين اختفوا قسرا في السعودية ومازال مصيرهم مجهولا طبقا للشهادات المقدمة من اسرهم للمنظمة.

وذكرت قناة

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