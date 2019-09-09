نجيب طلال - في أفق الموسم الثقافي المغربي ؟

2019/09/09 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجيب_طلال في أفــق الموسم الثقافي المغربي ؟ نجـيب طــلالمن المغالطات أننا نمارس التغليط على أنفسنا؛ بحيث العَـديد من يعتبر دخول – الموسم الثقافي- لا وجود لـه لأنـه مجرد بدعة منقولة من أوربا .وأغلبية من يدلون بهذا الطرح؛ وهو طرح ذاتي/ ضمني، يربطون دخول الموسم الثقافي كحقيقة ملموسة بمسألة النشر؛ والق......

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