2019/09/09 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م/ تظلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

نحن لفيف من موظفي جامعة ذي قار نناشد معاليكم بفتح التقديم على اجازة ال5 سنوات للموظفين الراغبين بالحصول عليها بالراتب الاسمي فقط حالها حال باقي الوزارات الاخرى كون البعض بحاجة لها والتي تضمنها قانون الموازنة الاتحادية الذي تم اقراره من قبل البرلمان العراقي الموقر وذلك كون السيد رئيس جامعة ذي قار المحترم قد اغلق باب التقديم عليها ولم يسمح لأي موظف بالتقديم عليها ولأي سبب وهذا خلاف ما جاء بقانون الموازنة الاتحادية الذي ينص على حرية التقديم على الاجازة , مناشدين معاليكم بالسماح لنا التقديم اسوة بباقي الوزارات وكلنا امل انكم من المنصفين .

مع وافر التقدير والاحترام

لفيف من موظفي جامعة ذي قار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناشدة الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم…) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناشدة الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم…) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).