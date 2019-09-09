اتركوا الوهابية…والتفتوا لبلدكم….ان كان هذا بلدكم

2019/09/09 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحفنا بعض الأقلام الإيرانية الهوى والعشق والرفحاوية المرتب والتمويل…يوميا بمواضيع تاريخية لا علاقة لها بما يجري للعراق ولا بشعبه المنكوب..الذي ابتلي بحكومة عميلة عمالة مطلقة ورئيس وزراء (او هكذا يسمى) دخل موسوعة گينيس كاضعف رئيس وزراء ربما على مستوى تاريخ العالم الحديث والمعاصر..وشعب يعيش منذ 16 عاما على المولدات الاهلية وشحة الماء وانتشار القمامة حتى في ارقى مناطق العاصمة..التي يكرهها بالخصوص عملاء ايران!!!.وهكذا…

اريدهنا وبعد هذه المقدمة القصيرة ان انبه هذه الأقلام الولائية المطلقة لإيران والتي وكما يقول المثل العراقي (لا شغل ولا عمل)…سوى الثرثرة والهذيان لانها تعيش على رواتب وملايين الحرام التي ياخذونها تحت عنوان (مجاهدي رفحة)….والله والنعم من جهادكم بالدول الاسكندنافية..(ماجورين والله ماجورين),,,,

هذه الأقلام التي تنشر يوميا ما لا يقل عن ثلاثة مواضيع نتيجة الفراغ الفكري والشخصي الذي يعيشونه…يتحفوننا يوميا بقصص عن الوهابية وجرائمها التاريخية..فتارة يذهبون الى افغانستان..وأخرى الى العراق ومرة الى السعودية…وتارة شمالا ومرة جنوبا…

وهنا اريد ان اسال هذه الأقلام العبقرية.اليس من الأفضل ان تلتفتوا الى العراق..



المنكوب وتتركوا الوهابية وشانها..؟هذا طبعا ان كان ولاؤكم للعراق…(استبعد ذلك تماما)..

وهنا اقدم بعض الأسئلة للقاريء الكريم…

ما علاقة الوهابية اليوم بأزمة الكهرباء منذ 16 عاما..؟؟

هل الوهابية هي سبب انتشار الموالدات الاهلية؟؟

هل الوهابية سبب انتشار صالات القمار والروليت

هل الوهابية هي من دعمت حمزة الشمري ..سمسار الدعارة والقمار؟؟

ما علاقة الوهابية بتهريب نفط البصرة الى ايران؟؟

ما علاقة الوهابية بانتشار المخدرات بكل أنواعها في العراق؟؟هل السعودية مثلا هي من ادخلتها…ام الارجنتين الحبيبة(الارجنتين تشير الى ايران حسب تعبير القائد الهمام عادل عبد المهدي)..

ما علاقة السعودية والوهابية بسرقة اموال البلد وعصابات تبييض الأموال التي تدار (حصرا)من قبل المتقين احزاب الدين والتقاة؟؟

ما علاقة السعودية والوهابية بانتشار مواخير الدعارة وانتشار مرض الايدز القاتل خاصة في بغداد وسط صت حكومي وتعتيم مطبق؟؟

ما علاقة الوهابية بانتشار صور المعممين التي أصبحت اكثر من صور النظام السابق ورئيسه المجرم؟؟

هل الوهابية هي من تشرف اليوم على تجارة المخدرات وتوزيعها؟؟

هل الوهابية هي من تهرب اموال فقراء العراق لتوزعها على مجهدي رفحة واولادهم الذين ولدو في الدنمارك والسويد وهولنده ؟؟

هل الوهابية هي سبب انتشار العشائرية واستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة؟؟

أقول اذن..هذه الأقلام موالية لإيران اكثر من ولاء المواطن الإيراني لبلده ايران..والسبب واضح وبسيط..لان مصيرهم مرتبط بايران وحكومتها..اذ ان أي ضعف لإيران معناه انتفاء الحاجة لهم وقطع مخصصاتهم والملايين التي يستلمونها ..

كان من الاجدى والابدى (ان كنتم عراقيين)وهذا مستبعد طبعا..ان تلتفتوا الى مشاكل بلدكم المزعوم..وماسي فقراء العراق والحكومة الصورية التي لا تحل ولا تربط…

أخيرا وختاما وهي ملاحظة مهمة…هدف هؤلاء من الكتابة هي (الهاء)او تلهية الناس او السذج وما اكثرهم..عن مشاكل العراق الأساسية…واشغال الناس بقصص وروايات تاريخية عفى عليها الزمن…

اقلامكم قد تخدع البعض وليس الكل

عمار البازي

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