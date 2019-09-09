2019/09/09 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرحمن الفراتي

لقد حرصت الأنظمة والمنظمات الحاكمة ذات السلطة والنفوذ السياسي والإجتماعي والديني المتجبّرة على إقصاء العقل وتغييبه من الساحة الإجتماعية والفكرية، من أجل تفريغ الساحة منه ومن الطاقات الخلاقة التي تعتقد أنها تشكل تهديدًا وخطرًا عليها بحسب مخاوف تلك الأنظمة، من أن تكتشف الشعوب ما يُحاك ضدها من مخططات تغييب وتجهيل فتنهض من جديد.

إن عملية إقصاء العقل أو تغييبه عملية ممنهجة ومدروسة، الهدف منها هو، إبعاد الإنسان عن منهج السماء والعلم والأخلاق والإنسانية، لأن العقل هو المخلوق الذي جُبل على الإيمان بالله وطاعته، والإقرار بمنظومة القيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية، بسبب أن العقل يمتلك القدرة على إدراك الحقائق والمعارف والتمييز بين القضايا الحقّة والباطلة، وبين الخير والشر.

تواجه مجتمعاتنا بصورة عامة وفئة الشباب بشكل خاص خطرَين كبيرَين أدّى بها الى الوقوع في مستنقع الجهل والإنحراف والتكفير والإلحاد، ويتمثل الخطر الأوّل بإقصاء العقول النيّرة والعالمة وتغييبها…

وأما الثاني فيتمثل بتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ومن ثم الإلحاد، لأن الفكر التكفيري وما نتج عنه من إرهاب أدّى الى نفور الشباب من الدين فانخرط في مستنقع الإلحاد الذي استغل الفجوة التي صنعها التكفير، والذي راح يبثُّ سمومه ومغرياته ويطرحها أمام الشباب ليوقعهم في شراكه وشباكه.

هذا الوضع الخطير والإستهداف الممنهج الذي يتعرّض له الشباب قد تمَّ تشخيصه من قبل أهل العلم والمعرفة وعلى رأسهم السيد الأستاذ، فبادر الى وضع استراتيجية سريعة لإنقاذ الشباب وانتشالهم من هذه الأخطار والعودة بهم الى واحة الإسلام الأصيل ونور العقل والعلم والقيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية، وكانت تلك الإستراتيجية قائمة على عدّة محاور منها، تصدّيه الشخصي ومنذ سنوات وضمن منهجه الموضوعي الوسطي المعتدل في الحوار والمجادلة الى مناقشة منظومة الفكر التكفيري وإبطاله بالدليل العلمي الشرعي الأخلاقي من خلال بحوثه التأريخية والعقائدية، منها:

[وقفات..



مع توحيد ابن تيمية الجسمي الأسطوري].

[الدولة المارقة..



في عصر الظهور..



منذ عهد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم].

فضلًا عن البحوث والدراسات الفلسفية التي طرحها في الساحة والتي ناقش فيها المدارس والنظريات المادية والرأسمالية وغيرها.

عبد الرحمن الفراتي

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