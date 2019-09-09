الحشد الشعبي يعثر على مقبرة لمجهولي الهوية غربي الانبار

2019/09/09 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكنت قوات الحشد الشعبي، الاحد، من العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مجهول الهوية في قضاء القائم غرب الانبار.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الانبار عثرت، على مقبرة جماعية ففي قضاء القائم بالقرب من الحدود العراقية السورية”.

وبينت، أن “المقبرة تضم رفات 15 مفقوداً من مجهولي الهوية، وتم المحافظة على معالم المقبرة بهدف التعرف على هوية الرفات بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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