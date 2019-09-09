الحشد الشعبي يضغط على عادل عبدالمهدي بفتح ملف التسليح الروسي

2019/09/09 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تتفاقم الضغوط السياسية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، من أطراف مشاركة في الحكومة نفسها إضافة إلى الميليشيات المنضوية

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