إخوان ليبيا يخشون دعما أميركيا أكبر للجيش

2019/09/09 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس – لا يُخفي إخوان ليبيا خشيتهم من استدارة أميركية ضدهم، وضد مشروعهم التخريبي في المنطقة، بدأت عناصرها تتراكم على وقع تزايد

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