الليرة السورية تنهار لأدنى مستوى في تاريخها

2019/09/09 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الليرة السورية انهيارها حتى وصلت قيمتها في السوق السوداء إلى 680 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ استقلال سوريا

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