الإعدام والمؤبد لمدانين اثنين عن “جرائم إرهابية”

2019/09/09 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ديالى أحكاما بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جرائم إرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحيازة أسلحة ومواد متفجرة في ناحية كنعان منطقة شميسات، وأصدرت حكما بالإعدام ضده”.

وأشار إلى أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى قضت بالسجن المؤبد على مدان آخر عن جريمة وضع عبوة لاصقة في سيارة احد المواطنين تم كشفها ولم تنفجر في منطقة هبهب قرية العامرية”.

وتابع أن “الاحكام بحق المدانين تأتي وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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