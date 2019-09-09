عندما يصبح المهندس أو الطبيب نائب عريف في الجيش العراقي ؟!!

2019/09/09 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مهدي قاسم

مع إنني لم أعد أستغرب من حدوث أي شيء شاذ أو غريب و عجيب

قد يحدث في عراق الأتقياء الأبرار و الطاهرين الأشراف !!، ومع ذلك ترددتُ في تصديق ما احتوته رسالة أحد القراء الكرام من خبر بدا لي طريفا و أقرب إلى نكتة ، أكثر مما أن يكون جديا في حقيقة الأمر ، على الأقل ، بالنسبة لي ، وهو عبارة عن دعوة من وزارة الدفاع العراقية

، موجهة إلى الخريجين الجامعيين ، ولا سيما ، إلى خريجين من أصحاب تخصصات علمية في حقول الهندسة والطب و كذلك في حقل اللغة ــ تحديدا العبرية والتركية ــ وغير ذلك من تخصصات أخرى ، تدعوهم إلى التطوع في الجيش ، ولكن بأية رتبة أو درجة ؟

برتبة نائب عريف ؟!!!..

أي نعم !..

تصوروا هذه العقول العبقرية النشطة و العاملة في وزارة

الدفاع العراقية عن عن أية إبداعات و اكتشافات رهيبة ، و من روحية استثمارية مذهلة تتفتق وتتبرعم عقولهم مزدهرة و متنامية كعقول جبارة ومتوهجة !!..

في الحقيقة بدا لي الأمر في البداية ، و كأنني إزاء مدونة

فيسبوكية ملفقة أو أمام نكتة ما ، لذا كتبت للقارئ الكريم بأن يزودني بمصدر الخبر الأصلي لكي أتأكد من مصداقيته وصحته الكاملتين ، قبل أن أباشر بالكتابة عنه ، لأنه ليس من معقول أو إنصاف أن ندع مهزلة أو مسخرة كهذه أن تمر مر الكرام ، لكونها ليست مسخرة فقط ، إنما

استهانة كبيرة بجهود وعقول الخريجين ، فضلا عن أنها تنم عن عقلية متخلفة إلى حد ما ، من حيث تضع خريجي الجامعات سوية مع أشباه خريجي محو الأمية تحت سلة واحدة ، فضلا عن إنها تفضح الجهل الفادح على هذا الصعيد :

ــ إذ أن خريجي الجامعات ـــ تمشيا مع العادة التي كانت

سائدة قبل سقوط النظام السابق ــ إذا تطوعوا في الجيش فإنهم يكونون ــ عادة ــ برتبة ملازم ثان على أقل تقدير ـ طبعا حسب اعتقادي ومعلوماتي السابقة ــ فتجري عملية التعامل معهم كضباط ، تقديرا لتحصيلهم العلمي ، و ليس كنواب عرفاء من أشباه أميين و عديمي اختصاصات

علمية ، صحيح إنه في عهد النظام السابق جرت محاولات عكسية و لأسباب سياسية و حزبية أو عشائرية ، أي جرت عملية ترفيع نواب عرفاء أو رؤوساء عرفاء من أقرباء أو عشيرة الدكتاتور البائد إلى رتبة ضباط كبار دفعة واحدة ، كلواء أو فريق أول ركن !!، ولكننا لم نسمع عن إن خريجي

الجامعات تطوعوا برتبة نواب عرفاء في الجيش العراقي السابق.

يعني حتى صدام بكل عنجهيته و بلطجيته و نرجسيته الطاغية

لم يفكر في أمور مضحكة كهذه ..

بتعبير أوضح نستطيع أن نستنتج من كل هذا، ما معناه :

أن سياسيي الصدفة اللعينة الفاشلين و الفاسدين لا تهمهم الدرجات العلمية قطعا ، لأنهم سواسية لديهم أن يكون الشاب العراقي خريجا جامعيا أو أميا جاهلا ، متجردا من أية اختصاصات علمية أو مهن مفيدة ، و ذلك لعدم وجود أية نية جدية عند هؤلاء الساسة الطارئين للقيام

بعمليات بناء و تحديث و تطوير و تنمية اقتصادية و علمية شاملة ….

مجرد ملحوظة عابرة ضمن هذا السياق : رأيت قبل فترة شابا

برتبة عميد ؟!! ، في الجيش العراقي وهو يتبختر برتبته و ملابسه و بحفنة من نجومه البراقة على كتفيته !!، في حين لا يتجاوز عمره أكثر من خمسة وعشرين عاما ، بينما هو لا يستحق أن يكون حتى برتبة ملازم ثان لأنه ربما قد حصل على رتبته تلك ــ كما يبدو ــ بوصفه من ضباط

الدمج ما بعد السقوط ، طبعا لا نحتاج هنا إلى فطنة كبيرة لندرك لماذا و كيف حصل عليها بهذه الفترة الزمنية القصيرة جدا .

رابط فيديو ذات صلة بالموضوع :

الدفاع تدعو الاطباء والمهندسين للتطوع برتبة(نائب عريف) خيطين ..؟

#وزارة_الدفاع تدعو الاطباء والمهندسين للتطوع برتبة(نائب عريف) خيطين ..؟العراق دولة العجائب ..الأمي الي لايقره ولايكتب يمنح له رتبة ضابط والطبيب والمهندس يمنح له رتبة نائب عريف اذن نحتاج قرائة الفاتحة على العراق وشعبه

Geplaatst door ‎شباب التغيير #العراق‎ op Donderdag 5 september 2019

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