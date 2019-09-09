2019/09/09 | 06:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواكب العزاء الحسيني من الكرادة الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wsRq5dNktSU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواكب العزاء الحسيني من الكرادة الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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