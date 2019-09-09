محافظ بغداد يوجه بتسخير الجهد الآلي والتخصصي للمشاركة في زيارة عاشوراء

2019/09/09 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيوجّه محافظ بغداد فلاح الجزائري كوادر الجهد الآلي والتخصصي بالمشاركة في خدمة زائري كربلاء المقدسة والاسهام في احياء الشعائر الحسينية وذكرى واقعة الطف الاليمة».محافظ بغداد وفي سياق توجيهاته، اكد على ضرورة استنفار الجهد الآلي التابع لمحافظة بغداد، وارساله الى محافظة كربلاء المقدسة، للمساهمة بنقل الزائرين، فضلا عن اشراك الجهد الآلي التخصصي لمديرية مجاري محافظة بغداد، معززة بكوادر فنية وهندسية للمشاركة بالجهد الخدمي، وانجاح الزيارة المليونية بالاضافة الى مشاركة الدوائر الخدمية الاخرى التابعة للمحافظة بجهدها الالي والبشري.محافظة بغداد اوضحت في بيان لها، ان مديرية المجاري نسقت عملها مع مديرية مجاري محافظة كربلاء، وسيكون ضمن قاطع مسؤولية الاولى العمل بمناطق شارع الوائلي وباب بغداد وميثم التمار وحي الامام العباس، مؤكدة ان جهد المديرية شارك فور وصوله بتنفيذ حملة تنظيف وتسليك للمجاري والخطوط الناقلة لتلك المناطق وان العمل مستمر لحين انتهاء مراسم الزيارة المباركة.

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