التربية تعلن نسبة نجاح الثالث المتوسط في الدور الثاني

2019/09/09 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الوزارية المتوسطة، وبارتفاع مميز في نسب النجاح.

مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية ذكرت في بيان ان نسبة النجاح للصف الثالث المتوسط بلغت (64،76%)، مبينة ان ارتفاع نسب النجاح تدل على رصانة الاسئلة وجدية وجهد الطالب في تحقيق النجاح.

وتصدرت مديرية تربية كربلاء نسب النجاح بـ (75،10%) تلتها الكرخ الاولى بـ (72،75%) ثم الكرخ الثالثة بـ(72،20%).

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