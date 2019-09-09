2019/09/09 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غارات مجهولة تستهدف ميليشيات إيرانية وعراقية في شرقي سوريا أفاد ناشطون بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السوريةولم ترد تفاصيل إضافية حتى الآن عن هذه الغارات، أو الجهة المسؤولة أو الخسائر.وبحسب مصادر مختلفة تنشر إيران في البوكمال ميليشيات "حزب الله" اللبناني، و"حزب الله" العراقي، و"النجباء"، و"فاطميون"، و"زينبيون" يقودها جميعا "الحرس الثوري الإيراني. وعززت الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر الماضية من وجودها على الحدود العراقية السورية، وبشكل خاص في مدينة البوكمال

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