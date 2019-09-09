بريكست يكبّل الحكومة البريطانية ويفكّك حزب المحافظين

2019/09/09 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريكست يكبّل الحكومة البريطانية ويفكّك حزب المحافظينلندن – يصرّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مواقفه رغم إعلان وزيرة العمل والتقاعد آمبر رود استقالتها من الحكومة الغارقة في أزمة سياسية، فيما أعلنت الحكومة البريطانية، أنّ النائبة تيريز كوفي عُيٍّنَتْ في منصب وزيرة العمل والتقاعد.وقالت وزيرة العمل في بيان “لا يمكنني أن أبقى بينما يتمّ استبعاد محافظين جيّدين ومخلصين ومعتدلين”، في إشارة منها إلى قرار جونسون إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا هذا الأسبوع مع المعارضة لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم.وغادرت آمبر (56 عاما) الحكومة الّتي كانت تعتبر من دعاماتها، وكذلك حزب المحافظين، منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر تويترورأت الوزيرة المستقيلة، التي كانت قد صوّتت للبقاء ضمن الاتّحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أنّ “الهدف الأساسي” للحكومة لم يعد التوصّل إلى اتّفاق خروجا مع الاتّحاد الأوروبي.وأضافت “الحكومة تخصّص الكثير من الطاقة للاستعداد لسيناريو الخروج دون اتفاق، ولم أر الكثافة ذاتها في مباحثاتنا مع الاتّحاد الأوروبي”.وتشكّل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة، الّذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان الذي عطّل استراتيجيته بشأن بريكست.وتبنّى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات أواخر الأسبوع الماضي مشروع قانون يجبره على تأجيل موعد بريكست، المقرر في 31 أكتوبر، لثلاثة أشهر، إذا لم يتوصّل إلى اتّفاق طلاق مع الاتّحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، أي غداة القمّة الأوروبية المقبلة.

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