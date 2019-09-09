2019/09/09 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، عن عدد المصابين بالأمراض السرطانية في معامل الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة، ودعا الى رفع الحيف عنهم ومعاملتهم معاملة متضرري النظام السابق.

ونقل بيان صحافيّ عن النائب المحمداوي انه خاطب رئيس الوزراء بشأن المصابين بالامراض السرطانية في الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة نتيجة عملهم في زمن النظام السابق حيث كانوا يجبرون على تقطيع الحديد الملوث بالإشعاعات من مخلفات الحروب وبعد مدة من الزمن ظهرت حالات الاصابة بالأمراض السرطانية حيث يبلغ عددهم (127) مصاباً، توفي منهم ما يقارب (64) مصاباً ويعاني الباقون من نقص حاد بالعلاج وعدم تمكنهم من شرائه لأنه باهض الثمن.

وطالب المحمداوي “اعتبارهم من متضرري النظام البائد كون جهاز الامن الخاص بالنظام البائد كان يجبرهم على العمل بالقوة لصهر الحديد الملوث بالإشعاع وكان القتل والاعتقال مصير من يمتنع عن العمل لذا من الضروري رفع الحيف عنهم ومنحهم كل الامتيازات المترتبة على ذلك اسوة بأقرانهم من متضرري النظام البائد”.

كما دعا الى “تعويض كافة المرضى الاحياء والمتوفين نتيجة المرض او من يصاب تعويضا ماديا ومعنويا يلائم حجم الضرر”، مؤكداً “ضرورة اخلاء المصابين لأجل العلاج واجراء الفحوصات اللازمة لهم خارج البلد وعلى نفقة الدولة واستثناؤهم من كافة الضوابط المتعلقة بذلك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بصري: وفاة 64 بسبب السرطان في الشركة العامة للحديد والصلب) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بصري: وفاة 64 بسبب السرطان في الشركة العامة للحديد والصلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).