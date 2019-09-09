تونس ضيفة شرف في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

2019/09/09 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس ضيفة شرف في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويدستوكهولم- يعرض مهرجان مالمو للسينما العربية 47 فيلما للجمهور السويدي والعرب المقيمين في الدول الاسكندنافية خلال دورته التاسعة التي تنطلق في شهر أكتوبر القادم وتحل فيها السينما التونسية ضيفة شرف.وقال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي، خلال مؤتمر أقيم في ثالث أكبر مدينة في السويد، إنه تم تلقي 524 طلبا للمشاركة هذا العام من أكثر من 30 دولة ليقع الاختيار على 25 فيلما طويلا و22 فيلما قصيرا للعرض ضمن مسابقات وبرامج الدورة الجديدة.وقال إن المهرجان الذي تأسس في 2011 “يستمر كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي”.وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ثمانية أفلام هي “امباركة” و”طفح الكيل” من المغرب و”فتوى” من تونس و”الضيف” و”ليل خارجي” من مصر و”صباح الخير” من لبنان و”زيانة” من سلطنة عمان و”مفك” من فلسطين.وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة من الممثلة المصرية ليلى علوي والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تتنافس ثمانية أفلام من لبنان وسوريا والأردن ومصر والسودان وتونس بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 23 فيلما.وتحل السينما التونسية ضيفة شرف المهرجان الذي يقام من الرابع إلى الثامن من أكتوبر.ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التونسي “في عينيا” من إخراج نجيب بلقاضي، كما يكرم اسم المنتج والناقد الراحل نجيب عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي توفي في أغسطس.وينظم المهرجان معرضا لأبرز ملصقات الأفلام التونسية التي أنتجت على مدى الخمسين عاما الماضية، وحلقة نقاشية بعنوان “السينما التونسية بين الماضي والحاضر”.

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