2019/09/09 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواز الزغبي "بتخلق" الموضةبيروت- أطلق معجبون بالفنانة اللبنانية نوال الزغبي هاشتاغ نوال الزغبي بتخلق الموضة وشاركوا العديد من الصور التي تظهر فيها الفنانة بإطلالات مختلفة إلى جانب مجموعة ملابس وفساتين ارتدتها في مناسبات مختلفة، كما قارنوا بين إطلالاتها وإطلالات نجوم عالميين، معتبرين أن نوال الزغبي تفوقت على منافساتها ومشددين على أنها أيقونة للموضة والجمال.

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