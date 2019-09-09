2019/09/09 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استقبل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي في مكتبه وزير المالية فؤاد حسين والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه.وذكر بيان للعبادي أنه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلد وسير عمل الحكومة وموازنة 2020 والامور المالية والخطط والاستراتيجيات المستقبلية”.وأضاف انه “جرى خلال اللقاء مناقشة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر والديمقراطي الكردستاني يبحثان تنسيق العلاقة والمواقف المركز الخبري الوطني.

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