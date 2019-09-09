2019/09/09 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، الاثنين، ان الكثير من الاهالي لم يتمكنوا من العودة الى مناطقهم في صلاح الدين بسبب الدمار الذي تعانيه اضافة الى تضرر منازلهم جراء الارهاب، مطالبة الحكومة بصرف مبلغ 10 ملايين دينار لكل عائلة من اجل اعادة اعمار المنازل المدمرة.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عن صلاح الدين: مناطقنا تعاني والاهالي لم يعودوا لها جراء الدمار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عن صلاح الدين: مناطقنا تعاني والاهالي لم يعودوا لها جراء الدمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).