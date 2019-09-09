2019/09/09 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عن نتائج عملية “عاشوراء” التي انطلقت يوم أمس الأحد في شرق المحافظة ، وأكد تطهير وتأمين 20 قرية وضبط 4 أوكار لجماعة “داعش” الإرهابية.ونقل موقع “الحشد الشعبي” عن الموسوي قوله , أن ” قوات الحشد في قاطع عمليات ديالى انطلقت، صباح أمس ، بعملية عاشوراء لتأمين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 20 قرية في ديالى بيد الحشد الشعبي النعيم نيوز.

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