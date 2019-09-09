2019/09/09 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أصدر حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل)، بياناً استنكر فيه قرار مجلس محافظة بغداد، بإقالة علي الهيجل النائب الفني لمحافظ بغداد من منصبه.ووصف الحزب في بيانه قرار الإقالة بأنه “مسيس ومخالف للوائح القانونية”، معلنا عزمه الطعن لدى المحكمة الإدارية.وأوضح بيان حزب “عمل” إن “هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الاستهدافات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب “عمل” ينتقد إقالة علي الهيجل: مسيس ومخالف للقانون وسنطعن به المركز الخبري الوطني.

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