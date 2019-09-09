نائبة: تدخلات الكتل بعمل عبد المهدي عرقل تنفيذ برنامجه الحكومي

2019/09/09 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي، الاثنين، ان تدخلات الكتل السياسية بالحكومة عرقلت تنفيذ عبد المهدي لبرنامجه وانجاز ملف الدرجات الخاصة، لافتة الى ان هناك من يعرقل العمل من اجل الحصول على مكاسب وامتيازات.وقالت الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكتل السياسية لم تمنح الحكومة فرصة لاخذ دورها لتنفيذ البرنامج الحكومي، […]

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