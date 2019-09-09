الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمساحات شاسعة شرقي ديالى

2019/09/09 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى : الفرات نيوز} أفادت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، بالسيطرة على حريق اندلع بمساحات شاسعة، شرقي محافظة ديالى.

وقالت المديرية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني وفي ساعة متأخرة من ليل امس هرعت لإخماد حريق نشب في مساحات شاسعة من الحشائش والأدغال وبقايا محصول الشعير في ناحية قزانية شرقي ديالى".وبينت، أنه "تم اخماد الحريق في وقت قياسي وانحسرت دون التوسع إلى البساتين وحقول الدواجن المجاورة لموقع الحادث".انتهى

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