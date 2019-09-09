2019/09/09 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت كتائب حزب الله اللبنانية أن مقاتليها أسقطوا طائرة إسرائيلية بدون طيار بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وأنها باتت بحوزتهم.وأفادت قناة “المنار” التلفزيونية، التابعة لحزب الله، بأن الطائرة أسقطت بعدما عبرت الحدود، متجهة إلى بلدة رامية في جنوب لبنان.ولم يصدر على الفور تعليق من إسرائيل.وفي نهاية الشهر الماضي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار وكالة خطوة برس.

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