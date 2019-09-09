تفاقم أزمة الاصابة في صفوف ريال مدريد قبل عودة الليغا

2019/09/09 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صدمة جديدة، انضم اسم جديد إلى قائمة اللاعبين، الذين عانوا من الإصابة داخل ريال مدريد الإسباني قبل وبعد انطلاقة الموسم الكروي الجاري، وهو الأمر الذي يثير قلق الجهاز الفني للنادي الملكي.

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