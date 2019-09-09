ايران تراقب حدودها مع العراق بالطائرات المسيرة

2019/09/09 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني العميد فرهاد آریانفر انه يجري مراقبة منطقة خسروي الحدودية بالطائرات المسيرة لضمان أمن زوار الاربعين المتوجهين الى العراق.

واشار العميد آريانفر في تصريح للصحفيين اليوم الاحد في محافظة كرمانشاه، الى قيام الجيش الايراني بتهية البنية التحتية المطلوبة لتقديم مزيد من الخدمات الى زوار الاربعين في منفذ خسروي الحدودي.

وقال قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني “تم انشاء موقف للسيارات في المنطقة الصناعية بقصر شيرين على مساحة 60 هكتارا تسع لـ 20 ألف سيارة”.

ولفت الى تعزيز القوات لضمان الامن في هذه المنطقة الحدودية، مضيفا “تتم مراقبة مسار حركة الزوار في منفذ خسروي الحدودي من قبل القوات المتمركزة في المنطقة”.

واشار آريانفر الى رصد طرق التي يسلكها الزوار بواسطة سلاح الجو المسير، مبينا “سيتم ضمان أمن مسير الزوار بواسطة استخدام عدد من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الايراني”.

وتابع قائلا “تهدف جميع الدوريات الجوية والمراقبة بالفيديو للشريط الحدودي لتعزيز الشعور بالأمان للزوار”.

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