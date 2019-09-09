2019/09/09 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد يقتل مجموعة إرهابية ويدمر وكرها في بيجي

اخبار مباشرة

الحشد يقتل مجموعة إرهابية ويدمر وكرها في بيجي

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يقتل مجموعة إرهابية ويدمر وكرها في بيجي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يقتل مجموعة إرهابية ويدمر وكرها في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).