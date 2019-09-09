2019/09/09 | 08:50

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عمليات الفرات الاوسط تصدر توجهيات للوافدين الى مدينة كربلاء بلغتي

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عمليات الفرات الاوسط تصدر توجهيات للوافدين الى مدينة كربلاء بلغتين

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