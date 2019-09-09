2019/09/09 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حمل النائب رياض المسعودي، حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مسؤولية ما يجري في هور عبدالله، مشيرا الى، ان "المالكي هو من وقع

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