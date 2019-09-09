حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة صهيونية

2019/09/09 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجاهدوا المقاومة الاسلامية حزب الله، إسقاط طائرة مسيّرة صهيونية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب، الذي كان توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق

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