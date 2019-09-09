العدل تنفي خبر اندلاع حريق داخل قاعات النزلاء في سجن التاجي

2019/09/09 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … نفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، خبر اندلاع حريق داخل قاعات النزلاء في سجن التاجي.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إننا “في الوقت الذي ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، نؤكد ان الحريق حصل في قاعة خارجية قيد الانشاء والاعمار […]

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