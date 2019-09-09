2019/09/09 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العدل تعلق على انباء اندلاع حريق في سجن ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/09 | 08:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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