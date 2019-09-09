نائب: البرلمان سيناقش عبد المهدي ببرنامجه الحكومي ولن يذهب باتجاه اقالته

2019/09/09 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي محمد البلداوي، الاثنين، ان البرلمان سيعمل خلال استضافته لرئيس الوزراء على مناقشته ببنامجه الحكومي والوقوف على بعض النقاط التي تم تسجيلها، مستبعدا في الوقت ذاته لجوء البرلمان الى خيار اقالة رئيس الوزراء وحكومته.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي […]

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