حزب الله يسقط طائرة اسرائيلية في لبنان

2019/09/09 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن حزب الله، اليوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني أثناء دخولها الحدود اللبنانية بسلاح مناسب.وقالت المقاومة الإسلامية اللبنانية في بيان مقتضب:‏ إن مجاهديها تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود ‏الفلسطينية – اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية.وأوضح البيان أنه “تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة […]

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