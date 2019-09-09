2019/09/09 | 08:58

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المفوضية تحدد موعد تسلم قوائم المرشحين لانتخابات المحافظات

حددت مفوضية الانتخابات، يوم الخامس من تشرين الأول المقبل، موعداً

لبدء تسلم قوائم المرشحين المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو مجلس المفوضين، حازم الرديني، في تصريح صحفي، ان "المفوضية

ارتأت التبكير بتسلم قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات التي

ستجرى في الأول من شهر نيسان المقبل ليتسنى للمفوضية تقديمها الى

الجهات المسؤولة عن تدقيق ملفاتهم في وزارات التربية والتعليم

العالي والبحث العلمي والقيد الجنائي في وزارة الداخلية وهيئتي

المساءلة والعدالة والنزاهة".

وأكـد الرديني، ان «المفوضية تمنح فرصة أخرى لـلـمـرشـحـين خــلال

هــذه الـفـتـرة لـتـوعـيـة وتثقيف ناخبيهم وحثهم على المـشـاركـة

فـي الانتخابات لاختيار الأشخاص المناسبين ليكونوا أعضاء في المجالس

المحلية".

ولمح الى أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات

يبلغ 22 مليون ناخب بعد إضافة مواليد عامي 2001 و2002".

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