الدفاع المدني يخمد حريقاً إندلع بمساحات شاسعة شرقي ديالى

2019/09/09 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، بالسيطرة على حريق إندلع بمساحات شاسعة، شرقي محافظة ديالى.وقالت المديرية، في بيان لها ، إن ” فرق الدفاع المدني وفي ساعة متأخرة من ليل أمس هرعت لإخماد حريق نشب في مساحات شاسعة من الحشائش والأدغال وبقايا محصول الشعير في ناحية قزانية شرقي ديالى “.وبينت ، أنه ” …

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