حسين علوان حسين - رباعيات مظفّر النوّاب : وصف و ترجمة 1-2

2019/09/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين موجز تعريفي بالرباعيات في الشعر العربيالرباعيات هي شكل شعريٌٌّ عراقي جديد شاع في الشعر العربي منذ منتصف القرن الثاني للهجرة بفضل وزنه الغنائي الخاص الخارج عن بحور الخليل بتفعيلاته الأربع : [فَعْلُنْ – مُتَفَاْعِلُنْ – فَعُوْلُنْ – فَعِلُنْ] المكرِّرة أربع مرّات لكل مصراع ، مع وحدة القافية .و سبب إطلاق مصطلح "الرباعية" على هذا الشكل الشعري المستحدث هو الازدواج لوحدة القافية في مصاريعه الأ......

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