الاردن: الاعلان عن انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر

2019/09/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي يوم 10 تشرين الثاني المقبل.وقالت الوزارة، في رد على استفسار عبر منصة “اسأل الحكومة”، إن السلطات قررت إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، الأمر الذي سيجري في 10 تشرين الثاني المقبل.وسبق […]

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