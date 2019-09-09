2019/09/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC نفت وزارة العدل خبر اندلاع حريق داخل قاعات النزلاء في سجن التاجي.وقال اعلام الوزارة في بيان، “اننا في الوقت الذي ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، نؤكد ان الحريق حصل في قاعة خارجية قيد الانشاء والاعمار بسبب تماس كهربائي”.واضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تصدر توضيحاً عما حصل في سجن التاجي أمس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل تصدر توضيحاً عما حصل في سجن التاجي أمس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل تصدر توضيحاً عما حصل في سجن التاجي أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).