الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة

2019/09/09 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات العدو الصهيوني، الاثنين، 14 شاباً فلسطينياً من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت شابين من منزليهما في بلدة بيت كاحل غرب الخليل، فيما اعتقلت 4 شبان من منازل ذويهم في بلدة سلواد شرق رام الله.كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة الخليل، وآخر […]

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