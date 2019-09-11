العبادي يدعو مؤسسات الدولة الى بذل اقصى جهودها من اجل سلامة الزوار

2019/09/11 | 00:10

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الوزارء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، مؤسسات الدولة الى بذل اقصى جهودها من اجل سلامة وراحة الزوار.

وقال العبادي في بيان، "تلقينا بحزن والم كبير نبأ استشهاد عدد من الزائرين في حادثة التدافع والاختناق الذي حصل في مراسم زيارة عاشوراء في كربلاء بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه الكرام".

وأضاف، "نعرب عن تعازينا الحارة والمواساة لعوائل الشهداء ونسأله تعالى الشفاء العاجل للمصابين وندعو مؤسسات الدولة الى بذل اقصى جهودها من اجل سلامة وراحة الزوار".

بغداد اليوم - كربلاء

وصل رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مساء الثلاثاء، الى محافظة كربلاء وذلك بعد ساعات من وقوع حادثة التدافع داخل العتبة الحسينية.

وقال المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان مقتضب، إن الاخير "وصل الى محافظة كربلاء".

وك

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للسنة المقبلة 2020 ستكون حاسمة مع كردستان، فيما تحدث عن "خسائر" يسببها الإقليم للمحافظات المنتجة في البلاد.

وقال عبد ال

بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب يوسف الكلابي، الثلاثاء، وزير النفط ثامر الغضبان بممارسة بأكبر عملية تخريبية في البنى التحتية النفطية بالعراق.

وقال الكلابي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه

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