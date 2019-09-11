بدء التفويج العكسي.. النقل تعزز اسطولها ب 50 باص لنقل زائري عاشوراء

2019/09/11 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن رفد اسطولها ب 50 باص مختلف الاحجام لسد الزخم الحاصل على محور بغداد – كربلاء.وقالت الوزارة في بيان، ان "الجهود مستمرة بنقل وخدمة زوار الامام الحسين عليه السلام وتعزيز اسطول النقل بزج أكثر من 50 حافلة على محور بغداد – كربلاء.

وأوضحت، انه "تم بعد انتهاء مراسيم عزاء طويريج وبالتفويج العكسي للزوار الوافدين الى محافظة كربلاء حيث شهدت نقاط الاخلاء كثافة عالية من الزوار حيث تم تعزيز اسطولها بحافلات اضافية من الجهد الاحتياطي ليصبح عدد الحافلات المشاركة 225حافلة".

وأضافت، ان "ملاكات النقل المنتشرة في قطوعات مدينة كربلاء بالرغم من كثافة الزوار وكثرة الاعداد استطاعت الحفاظ على انسيابية عملية النقل وحركة الحافلات بشكل مثالي وحضاري يليق بمكانة الزوار الكرام".

يذكر ان ملاكات وزارة النقل تواصل عملها منذ يومين وبشكل مستمر على مدار الساعة لخدمة زوار الامام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة.



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