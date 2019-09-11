العتبة الحسينية تصدر بيانا بشأن التدافع بين الزوار

2019/09/11 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت العتبة الحسينية في كربلاء، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن التدافع الذي حصل بين الزوار، مؤكدة أن التدافع حصل في باب الرجاء.وذكرت العتبة في بيان تلقت والنبأ للإخبار نسخة منه، انه "في غمرة التوافد المكثف لمحبي وزائري الامام الحسين عليه السلام الى حرمه الشريف للمشاركة في عزاء ركضة طويريج المليونية حصل تدافع في باب الرجاء مما ادى الى سقوط عدد من المشاركين في هذا العزاء".

وأضافت، أن "التشكيلات الطبية والخدمية من العتبة المقدسة وجموع المتطوعين الكرام بادروا فوراً بتدارك الأمر الذي تسبب بسقوط عدد من الضحايا".

وكان تدافعاً قد حدث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.



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