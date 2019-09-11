 كتلة كردية: 24 مليار دولار حجم ديون إقليم كردستان المتراكمة على بغداد

2019/09/11 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكدت رئيسة كتلة #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني في #مجلس_النواب العراقي، #فيان_صبري، يوم الثلاثاء، بأن حجم ديون الحكومة العراقية المتراكمة لإقليم كردستان من عام 2014 حتى 2018 تبلغ 24 مليار دولار.[…]

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