اعلان الحداد الرسمي في كربلاء المقدسة لمدة ٣ ايام على خلفية حادثة التدافع

2019/09/11 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء المقدسة… أُعلن الحداد في محافظة كربلاء المقدسة لمدة ثلاثة ايام على خلفية استشهاد واصابة 131 شخصاً إثر التدافع الذي حصل اثناء مراسم عاشوراء بذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).وذكرت حكومة كربلاء في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “بناء على الطلب المقدم من محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي ورئيس […]

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